Глава МИД Китая заявил, что США не имеют права вмешиваться в тайваньский вопрос

Глава внешнеполитического ведомства на полях 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН провел встречу с госсекретарем Соединенных Штатов Энтони Блинкеном.

«Тайваньский вопрос является внутренним делом Китая, США не имеют права вмешиваться каким-либо образом в его урегулирование», — цитирует Ван И ТАСС.

Как отметил министр, мирное урегулирование несовместимо с «сепаратизмом и независимостью Тайваня», а для защиты мира в Тайваньском проливе следует выступить против любых действий, которые направлены на достижение независимости острова.

