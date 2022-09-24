Глава МИД Китая заявил, что США не имеют права вмешиваться в тайваньский вопрос
США не имеют права вмешиваться в урегулирование тайваньского вопроса, который относится к внутренним делам Китая. Об этом заявил министр иностранных дел КНР Ван И.
Глава внешнеполитического ведомства на полях 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН провел встречу с госсекретарем Соединенных Штатов Энтони Блинкеном.
«Тайваньский вопрос является внутренним делом Китая, США не имеют права вмешиваться каким-либо образом в его урегулирование», — цитирует Ван И ТАСС.
Как отметил министр, мирное урегулирование несовместимо с «сепаратизмом и независимостью Тайваня», а для защиты мира в Тайваньском проливе следует выступить против любых действий, которые направлены на достижение независимости острова.
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