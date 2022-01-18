Действие режима ЧП завершится в Алма-Ате 19 января

Действие режима чрезвычайного положения и комендантский час завершится в казахстанском городе Алма-Ате с 19 января. Об этом сообщила пресс-служба комендатуры города.

Назарбаев заявил, что Токаев будет избран председателем партии «Нур Отан»

Одновременно в городе сохраняется самый высокий - «красный» - уровень террористической опасности.

Ранее газета The Guardian со ссылкой на свои источники сообщила, что президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и экс-лидер республики Нурсултан Назарбаев ведут переговоры по перераспределению активов в стране. По данным газеты, Токаев использовал возникшие беспорядки, чтобы лишить влияния Назарбаева и членов его семьи.

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ФОТО: Минобороны России / кадр с видео
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