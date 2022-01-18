Действие режима ЧП завершится в Алма-Ате 19 января

Число заражений «Омикроном» в Москве удвоилось за неделю Северо-восточный участок БКЛ готов на 85% Второй за день снаряд времен ВОВ найден в Москве Более 80 старых домов демонтировали в столице по технологии умного сноса в рамках реновации Управление ЗАГС Москвы предупредило о мошенниках, продающих «красивые даты» в феврале