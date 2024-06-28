Дебаты Байдена и Трампа пройдут без зрителей и журналистов

Первые предвыборные дебаты американского лидера США Джо Байдена и экс-президента Дональда Трампа пройдут без зрителей и представителей СМИ в студии, сообщает РИА Новости.

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Дебаты организовал телеканал CNN, они начнутся в 21:00 по местному времени (04.00 мск пятницы). Мероприятие продлится 1,5 часа.

Ранее Трамп вновь потребовал проверить Байдена на наличие стимулирующих препаратов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Юки Ивамура
ТЕГИ:Выборы Президента СШАДжо БайденДональд Трамп

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