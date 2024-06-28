Дебаты Байдена и Трампа пройдут без зрителей и журналистов
28 июня 202400:04
Первые предвыборные дебаты американского лидера США Джо Байдена и экс-президента Дональда Трампа пройдут без зрителей и представителей СМИ в студии, сообщает РИА Новости.
Дебаты организовал телеканал CNN, они начнутся в 21:00 по местному времени (04.00 мск пятницы). Мероприятие продлится 1,5 часа.
Ранее Трамп вновь потребовал проверить Байдена на наличие стимулирующих препаратов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В МАГАТЭ прокомментировали уничтожение поста радиационного контроля на ЗАЭС
- Дебаты Байдена и Трампа пройдут без зрителей и журналистов
- СМИ: у экс-консультанта программы Зеленского Голика прошел обыск
- Дроны ВСУ атаковали еще ряд населенных пунктов Белгородской области
- ВС России нанесли удар по району, откуда шел обстрел Крыма
- Россельхознадзор обнаружил сальмонеллу в свинине из Бразилии
- МВФ обвинил США в подрыве многосторонней торговой системы
- СМИ: США, Израиль и Украина ведут переговоры о поставках ЗРК Patriot ВСУ
- Совершившую теракт в Дагестане группу создал сын бывшего чиновника Омарова
- МОК не допустил российских гребцов и стрелков на Олимпиаду в Париже
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru