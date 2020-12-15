Дания вводит жесткие ограничения из-за COVID-19
Власти Дании, которые ранее ввели ограничения из-за угрозы распространения COVID-19 в 69 муниципалитетах, решили распространить их на всю территорию страны. Об этом министр транспорта королевства Бенни Энгельбрехт сообщил на своей странице в Facebook.
Он подчеркнул, что они вводятся в среду с 16:00 по местного времени. Сообщается, что меры предусматривают дистанционное обучение для школьников с 5 класса и студентов, а также закрытие учреждений культуры и точек общепита. Кроме того, работодателям рекомендуется отправить на удаленную работу максимальное число сотрудников.
Также сообщается, что главной рекомендацией для всех жителей королевства, по-прежнему, остается максимально возможное нахождение дома и ограничение контактов, сообщает РИА Новости.
А накануне стало известно, что Германия вводит самый жесткий локдаун за всю историю страны с 16 декабря. Об этом заявил президент Франк-Вальтер Штайнмайер, подчеркнув, что ситуация в связи с распространением COVID-19 крайне серьезная.
По его словам, празднование Рождества и нового 2021 года пройдет иначе, чем надеялись власти, а наступающие недели «станут для многих людей обременительным временем».
Ранее канцлер Германии Ангела Меркель и главы федеральных земель согласовали введение в стране общенационального локдауна с 16 декабря по 10 января. С предстоящей среды в Германии закроется все, кроме продуктовых магазинов и аптек.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
2,7 млн+26 689 / сут.
Умерли
47 968+577 / сут.
Выздоровели
2,1 млн+24 813 / сут.
- Все городские свалки Подмосковья закроют до конца года
- Трамп объяснил своё поражение на выборах проблемами с аппаратами для голосования
- Патриарх Кирилл поздравил Байдена с победой на выборах
- ФСБ России помогла предотвратить теракт в Цхинвале
- В Минобороны РФ рассказали об обстановке в Нагорном Карабахе
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru