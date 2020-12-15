Дания вводит жесткие ограничения из-за COVID-19

Власти Дании, которые ранее ввели ограничения из-за угрозы распространения COVID-19 в 69 муниципалитетах, решили распространить их на всю территорию страны. Об этом министр транспорта королевства Бенни Энгельбрехт сообщил на своей странице в Facebook.

Он подчеркнул, что они вводятся в среду с 16:00 по местного времени. Сообщается, что меры предусматривают дистанционное обучение для школьников с 5 класса и студентов, а также закрытие учреждений культуры и точек общепита. Кроме того, работодателям рекомендуется отправить на удаленную работу максимальное число сотрудников.

Также сообщается, что главной рекомендацией для всех жителей королевства, по-прежнему, остается максимально возможное нахождение дома и ограничение контактов, сообщает РИА Новости.