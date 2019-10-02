Сопротивление Дании «Северному потоку-2» сравнили с плевками в колодец
Ведущий эксперт Союза нефтегазопромышленников России Рустам Танкаев объяснил в эфире НСН, почему датчане зря уповают на газ из Норвегии.
Министр энергетики России Александр Новак заявил о том, что надеется на прокладку газопровода «Северный поток-2» по заявленному ранее маршруту. Единственной страной, которая до сих пор не дала разрешения на появление газопровода в своей экономической зоне Балтийского моря, остается Дания.
Ведущий эксперт Союза нефтегазопромышленников России Рустам Танкаев в эфире НСН связал противодействие Копенгагена с тем, что датчане сделали ставку на норвежский газ.
«Я думаю, что шансы достаточно высоки. У Дании, прямо скажем, позиция, чересчур, политическая. Она никакого отношения не имеет ни к экологии, которой они размахивают, ни, тем более, к какой-то там целесообразности для Европы. Дания и, кстати говоря, Польша, ориентируются на норвежский газ. Они построили газопровод по дну Балтики как раз там, где проходит "Северный поток-2", так что ни о какой экологии речи идти не может даже близко. Этот газопровод соединяет Норвегию через территорию Дании с Польшей, таким образом, они уверены, что им российский газ не понадобится, и они готовы с ним бороться как угодно», - сказал он.
Эксперт отметил, что Дания, ориентируясь на США и отказывая «Северному потоку-2», сама же ставит себя под удар.
«На самом деле - это иллюзия, причем иллюзия очень вредная для самих датчан. Если окажется, когда Европе газа будет не хватать – норвежский газ пойдет в Германию, а не в Данию. И датчанам придется пользоваться российским газом, только у них не будет источника. Таким способом они лишают себя альтернативного источника и стратегически нарушают собственные интересы.
Датчане ориентируются на США, а США борются с "Северным потоком-2". Поэтому они не выдают разрешения ни на один из возможных маршрутов. Да, можно обойти территорию Дании полностью, для этого понадобится время и деньги, но деньги не такие большие, и времени не так уж много. Если это действительно произойдет, в случае каких-то проблем с газом, Дания точно ничего не получит от России. Думаю, что все же найдутся хотя бы два умных человека, которые смогут датчанам объяснить, что не стоит плевать в колодец», - заключил Танкаев.
«Северный поток-2» должен пройти по дну Балтийского моря в экономических зонах России, Швеции, Финляндии, Германии и Дании. В России уже неоднократно заявляли о том, что если Копенгаген не даст своего разрешения, газопровод будет проложен в обход ее экономической зоны.
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзене
Горячие новости
- Россия не может применить европейский закон по обороту культурных ценностей
- ГИБДД готова отменить штрафы в непогоду
- Полицейские на кладбище избили до смерти человека
- Экс-кандидат в Мосгордуму открыл стрельбу по напавшим на него неизвестным
- Зеленский на тайной встрече в Раде очертил «красные линии» формулы Штайнмайера
- Пограничники вновь обстреляли cудно браконьеров из КНДР