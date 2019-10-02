Сопротивление Дании «Северному потоку-2» сравнили с плевками в колодец

Министр энергетики России Александр Новак заявил о том, что надеется на прокладку газопровода «Северный поток-2» по заявленному ранее маршруту. Единственной страной, которая до сих пор не дала разрешения на появление газопровода в своей экономической зоне Балтийского моря, остается Дания.

Ведущий эксперт Союза нефтегазопромышленников России Рустам Танкаев в эфире НСН связал противодействие Копенгагена с тем, что датчане сделали ставку на норвежский газ.

«Я думаю, что шансы достаточно высоки. У Дании, прямо скажем, позиция, чересчур, политическая. Она никакого отношения не имеет ни к экологии, которой они размахивают, ни, тем более, к какой-то там целесообразности для Европы. Дания и, кстати говоря, Польша, ориентируются на норвежский газ. Они построили газопровод по дну Балтики как раз там, где проходит "Северный поток-2", так что ни о какой экологии речи идти не может даже близко. Этот газопровод соединяет Норвегию через территорию Дании с Польшей, таким образом, они уверены, что им российский газ не понадобится, и они готовы с ним бороться как угодно», - сказал он.