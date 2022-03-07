Дания призвала Европу избавиться от зависимости от газа из России
Дания, как и вся Европа, должна быть независимой от российского газа, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление премьер-министра страны Метте Фредериксен.
«Дания, как и вся Европа, должна избавиться от зависимости от газа из России. Стать независимыми от российского газа будет стоить денег», — заявила она.
Как отметила премьер, Дании необходимо значительно увеличить оборонный бюджет — до 2% ВВП в 2033 году. Соглашение об обороне предусматривает расходы на уровне 1,5% ВВП.
Тем временем, глава энергетического концерна Engie Франции Катрин Макгрегор заявила, что страны Евросоюза не имеют альтернативного источника энергии, который может заменить газ из России. Отмечается, что ограниченных ресурсов этого топлива недостаточно для того, чтобы заменить весь газ из России.
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