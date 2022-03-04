Цена газа в Европе пробила исторический максимум выше $2400 за тыс. куб.

Цена на газ в Европе обновила сегодня несколько раз исторический максимум. К тому часу преодолена рекордная отметка в 2400 долларов за тысячу кубометров на лондонской биржи ICE. Цены фьючерсов на голубое топливо взмыли за пятницу на 30% .

Стоимость апрельских фьючерсов по индексу наиболее ликвидного голландского хаба TTF в 17.30 мск достигла 2411,3 доллара. Часом ранее апрельский контракт достигал $2391 за тысячу кубометров.

На цены влияют ситуация вокруг Украины и санкции против России, похолодание в Европе и резкое сокращение выработки электроэнергии за счет возобновляемых источников – ветрогенерации, а также неопределенность с поставками российского угля и сжиженного природного голубого топлива.

