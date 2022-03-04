Цена газа в Европе пробила исторический максимум выше $2400 за тыс. куб.
Цена на газ в Европе обновила сегодня несколько раз исторический максимум. К тому часу преодолена рекордная отметка в 2400 долларов за тысячу кубометров на лондонской биржи ICE. Цены фьючерсов на голубое топливо взмыли за пятницу на 30% .
Стоимость апрельских фьючерсов по индексу наиболее ликвидного голландского хаба TTF в 17.30 мск достигла 2411,3 доллара. Часом ранее апрельский контракт достигал $2391 за тысячу кубометров.
На цены влияют ситуация вокруг Украины и санкции против России, похолодание в Европе и резкое сокращение выработки электроэнергии за счет возобновляемых источников – ветрогенерации, а также неопределенность с поставками российского угля и сжиженного природного голубого топлива.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
16,8 млн+89 174 / сут.
Умерли
355 тыс.+776 / сут.
Выздоровели
14,3 млн+161 тыс. / сут.
- ФСБ накрыла в Крыму схроны с оружием и боеприпасами
- Россия может приостановить экспорт удобрений
- Турция не станет закрывать воздушное пространство для России
- Цена газа в Европе пробила исторический максимум выше $2400 за тыс. куб.
- Песков призвал деятелей культуры объединиться вокруг Путина
- Компания Rolls-Royce объявила о приостановке поставок автомобилей в Россию
- Подоляк отказался отвечать на вопрос о местонахождении Зеленского
- В феврале в России снова упали продажи новых автомобилей
- В России снизился уровень коллективного иммунитета против COVID-19
- В Microsoft заявили о приостановке работы в России
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru