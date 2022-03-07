ЕС предсказал кризис при отмене поставок газа из России

Страны Евросоюза не имеют альтернативного источника энергии, который может заменить газ из России, сообщила Les Echos глава энергетического концерна Engie Франции Катрин Макгрегор.

Отключим газ. Готова ли Европа к газовой войне с Россией?

По её словам, в случае отмены поставок российского газа Евросоюз переживет «ценовой шок», который скажется как на простых жителях, так и на крупных производствах. Отмечается, что ограниченных ресурсов этого топлива недостаточно для того, чтобы заменить весь газ из России.

Макгрегор отметила, что доля газа России в общем потреблении Евросоюзом составляет 40%, а в некоторых странах Восточной Европы другого теплоносителя не существует.

Глава Engie подчеркнула, что «Газпром» выполняет все свои обязательства, по заключенным контрактам. При этом, пополнение запасов к газа к следующей зиме уже сейчас под вопросом.

В начале марта цена на газ в Европе обновила несколько раз исторический максимум. Была преодолена рекордная отметка в 2400 долларов за тысячу кубометров на лондонской биржи ICE. Цены фьючерсов на голубое топливо взмыли на 30%.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ЕвропаГазопровод
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