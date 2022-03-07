ЕС предсказал кризис при отмене поставок газа из России

По её словам, в случае отмены поставок российского газа Евросоюз переживет «ценовой шок», который скажется как на простых жителях, так и на крупных производствах. Отмечается, что ограниченных ресурсов этого топлива недостаточно для того, чтобы заменить весь газ из России.

Макгрегор отметила, что доля газа России в общем потреблении Евросоюзом составляет 40%, а в некоторых странах Восточной Европы другого теплоносителя не существует.

Глава Engie подчеркнула, что «Газпром» выполняет все свои обязательства, по заключенным контрактам. При этом, пополнение запасов к газа к следующей зиме уже сейчас под вопросом.

В начале марта цена на газ в Европе обновила несколько раз исторический максимум. Была преодолена рекордная отметка в 2400 долларов за тысячу кубометров на лондонской биржи ICE. Цены фьючерсов на голубое топливо взмыли на 30%.

