Дания не против достройки «Северного потока-2»

Работы по прокладке газопровода «Северный поток-2» могут возобновиться уже сегодня. Такая возможность появилась в связи с тем, что Дания не получила в положенный срок каких-либо апелляционных заявлений на решение своего агентства по энергетике, которое позволило применять суда с якорным позиционированием для прокладки труб в рамках проекта.

Как заявили ТАСС в Датском апелляционном совете по вопросам энергетики, никаких жалоб на это разрешение, выданное 6 июля оператору проекта, компании Nord Stream 2 AG, не поступало. Перед возобновлением прокладки труб оператору необходимо представить в ведомство обновлённое расписание проекта, в том числе, плановые сроки работ. Причём, их определение – дело самой компании, датская сторона не должно утверждать график.