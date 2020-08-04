Дания не против достройки «Северного потока-2»

Работы по прокладке газопровода «Северный поток-2» могут возобновиться уже сегодня. Такая возможность появилась в связи с тем, что Дания не получила в положенный срок каких-либо апелляционных заявлений на решение своего агентства по энергетике, которое позволило применять суда с якорным позиционированием для прокладки труб в рамках проекта.

Как заявили ТАСС в Датском апелляционном совете по вопросам энергетики, никаких жалоб на это разрешение, выданное 6 июля оператору проекта, компании Nord Stream 2 AG, не поступало. Перед возобновлением прокладки труб оператору необходимо представить в ведомство обновлённое расписание проекта, в том числе, плановые сроки работ. Причём, их определение – дело самой компании, датская сторона не должно утверждать график.

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Именно сегодня закончился срок обжалования выданного разрешения. Новый трубопровод «Газпрома» должен быть проложен от берегов России по дну Балтийского моря до Германии. На данный момент незаконченными остаются всего 6% газопровода.

Работы были прерваны из-за противодействия Вашингтона, который ввёл санкциями в отношении проекта, которые заставили европейские суда – трубоукладчики отказаться от сотрудничества. Достроить газопровод предполагается с помощью отечественного судна «Академик Черский». Он сейчас находится в немецком порту Мукран на Балтике.

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ФОТО: РИА Новости/Михаил Голенков
ТЕГИ:ДанияГазопроводСеверный Поток-2
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