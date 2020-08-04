Дания не против достройки «Северного потока-2»
Работы по прокладке газопровода «Северный поток-2» могут возобновиться уже сегодня. Такая возможность появилась в связи с тем, что Дания не получила в положенный срок каких-либо апелляционных заявлений на решение своего агентства по энергетике, которое позволило применять суда с якорным позиционированием для прокладки труб в рамках проекта.
Как заявили ТАСС в Датском апелляционном совете по вопросам энергетики, никаких жалоб на это разрешение, выданное 6 июля оператору проекта, компании Nord Stream 2 AG, не поступало. Перед возобновлением прокладки труб оператору необходимо представить в ведомство обновлённое расписание проекта, в том числе, плановые сроки работ. Причём, их определение – дело самой компании, датская сторона не должно утверждать график.
Именно сегодня закончился срок обжалования выданного разрешения. Новый трубопровод «Газпрома» должен быть проложен от берегов России по дну Балтийского моря до Германии. На данный момент незаконченными остаются всего 6% газопровода.
Работы были прерваны из-за противодействия Вашингтона, который ввёл санкциями в отношении проекта, которые заставили европейские суда – трубоукладчики отказаться от сотрудничества. Достроить газопровод предполагается с помощью отечественного судна «Академик Черский». Он сейчас находится в немецком порту Мукран на Балтике.
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