Дания назвала дату старта работ по достройке «Северного потока – 2»
Дания получила расписание планов строительства газопровода «Северный поток – 2». Ожидается, что работы начнутся 15 января. Об этом сообщил «Интерфаксу» пресс-секретарь Датского энергетического агентства Туре Фальбе-Хансен.
Расписание получено на прошлой неделе от компании Nord Stream 2 AG. По словам представителя ведомства, работы по прокладке трубы будут продолжены на основе ранее оговоренных условий.
Датское национальное агентство по мореплаванию ранее проинформировало, что с 15 января трубоукладочное судно «Фортуна» может приступить укладке труб «Северного потока 2» в исключительной экономической зоне Дании.
Накануне СМИ сообщили, что датская инжиниринговая компания Ramboll вышла из проекта «Северный поток - 2». Отмечается, что руководство Ramboll испугалось санкций со стороны США.
Замглавы комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий в эфире НСН рассказал, что сохранение транзита российского газа через Украину зависит исключительно от адекватности Киева.
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