Дания назвала дату старта работ по достройке «Северного потока – 2»

Датское национальное агентство по мореплаванию ранее проинформировало, что с 15 января трубоукладочное судно «Фортуна» может приступить укладке труб «Северного потока 2» в исключительной экономической зоне Дании.

Накануне СМИ сообщили, что датская инжиниринговая компания Ramboll вышла из проекта «Северный поток - 2». Отмечается, что руководство Ramboll испугалось санкций со стороны США.

Замглавы комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий в эфире НСН рассказал, что сохранение транзита российского газа через Украину зависит исключительно от адекватности Киева.



