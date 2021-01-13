«Немцы не подчинились». В Германии оценили угрозы Госдепа по «Северному потоку-2»
Немецкий политолог Александр Рар в эфире НСН рассказал, как в Евросоюзе и Германии воспринимают давление США по «Северному потоку-2».
Европейские компании – участники проекта «Северный поток-2» получили от Госдепартамента США уведомление о возможных санкциях. Как сообщает Reuters, таким образом американцы предупредили «компании о риске, чтобы поторопить их выйти из проекта, пока не стало слишком поздно».
В ближайшие дни Госдеп планирует опубликовать доклад, в котором будут перечислены все компании, участвующие в проекте трубопровода. В их числе — страховщики «Северного потока-2», сертификаторы оборудования и те структуры, которые непосредственно занимаются строительством.
Немецкий политолог Александр Рар в эфире НСН рассказал, как в Евросоюзе и Германии воспринимают давление США по «Северному потоку-2».
«Немецкие власти стоят на такой позиции, что с новым американским правительством, с президентом Байденом можно будет договориться, тихо, спокойно, чтобы санкции не были введены против немецких и европейских компаний. За это Германия готова закупать в больших количествах американский сжиженный газ, строит терминалы для приема газа. Все это немецкое правительство неоднократно заявляло, надеясь, что в отличие от Трампа, который жестко проводил свою линию, Байден будет так действовать. Что он не начнет внешнюю политику ударом по Германии и Евросоюзу в целом. Плана «Б» нет», - подчеркнул Рар.
По его мнению, уведомления Госдепартамента – это признак истерики. «Думаю, там просто истерика. Они исходили из того, что европейцы, тем более немцы, возьмут под козырек, примут приказы из Вашингтона. Согласятся с аргументами американцев, что России после Украины, после, как тут говорят, аннексии Крыма, других скандалов, нельзя позволить зарабатывать деньги на европейском рынке. Американцы так сказали. Конечно, за этим стоят другие цели – продавать свой сжиженный газ. А немцы не подчинились», - пояснил политолог.
Однако, по его словам, правительство Германии испытывает давление не только со стороны американцев.
«И внутри Германии СМИ, либеральные круги, особенно партия «Зеленых», выступают резко против «Северного потока-2», против отношений с Россией. Слава богу, Меркель держится. Многие выступают за отказ от сотрудничества, тем более после дела Навального. Поэтому немецкое правительство громко не выступает в защиту «Северного потока-2», потому что пресса не поддерживает, она на стороне американцев. Процесс строительства оказался очень-очень сложным, дело не в самом трубопроводе, а вообще в отношениях Европы и Германии с Россией. Если о нем слишком громко говорить, то опять начнутся разговоры о скандалах и прочем. А немецкому правительству этого не хочется», - заключил эксперт.
Ранее Александр Рар в эфире НСН рассказал, что не исключает возможности прямого столкновения Германии и США из-за «Северного потока-2».
Еще в декабре строительные работы по укладке газопровода в водах Германии завершились. Теперь для окончательного завершения проекта остается проложить около 150 километров газопровода на территории Дании.
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