СМИ: Датская компания Ramboll отказалась участвовать в проекте «Северный поток - 2

Датская инжиниринговая компания Ramboll вышла из проекта «Северный поток - 2», сообщает газета Politiken со ссылкой на собственные источники.

По данным издания, руководство Ramboll испугалось санкций со стороны США, поэтому было принято решение отказаться от участия в строительстве газопровода.

В пресс-службе датской компании комментировать эту информацию отказались.

Ранее госдепартамент США призвал европейские компании выйти из проекта «Северный поток - 2», сообщает «Свободная пресса». Госдеп предупредил, что, в противном случае, их могут внести в санкционный список.

Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: РИА Новости / Сергей Гунеев
ТЕГИ:ГазопроводЕвропаСанкции СШАСеверный Поток-2
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры