СМИ: Датская компания Ramboll отказалась участвовать в проекте «Северный поток - 2

Датская инжиниринговая компания Ramboll вышла из проекта «Северный поток - 2», сообщает газета Politiken со ссылкой на собственные источники.

По данным издания, руководство Ramboll испугалось санкций со стороны США, поэтому было принято решение отказаться от участия в строительстве газопровода.

В пресс-службе датской компании комментировать эту информацию отказались.

Ранее госдепартамент США призвал европейские компании выйти из проекта «Северный поток - 2», сообщает «Свободная пресса». Госдеп предупредил, что, в противном случае, их могут внести в санкционный список.

