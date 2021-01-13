СМИ: Датская компания Ramboll отказалась участвовать в проекте «Северный поток - 2
Датская инжиниринговая компания Ramboll вышла из проекта «Северный поток - 2», сообщает газета Politiken со ссылкой на собственные источники.
По данным издания, руководство Ramboll испугалось санкций со стороны США, поэтому было принято решение отказаться от участия в строительстве газопровода.
В пресс-службе датской компании комментировать эту информацию отказались.
Ранее госдепартамент США призвал европейские компании выйти из проекта «Северный поток - 2», сообщает «Свободная пресса». Госдеп предупредил, что, в противном случае, их могут внести в санкционный список.
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