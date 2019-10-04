Дания испугалась судов из-за «Северного потока – 2»

«Я думаю, что давление и с другой стороны на Данию оказывается, со стороны Европы. Прежде всего, Германии, Австрии. И здесь датчане тоже не хотят подставляться, чтобы откровенно не быть инструментом в руках США по давлению на газопровод. Довольно абсурдно, если дать отказ — вы выдали разрешение одному газопроводу (речь идёт о Baltic Pipe, ведущем из Норвегии в Данию и Польшу — прим. НСН), два года с решением тянули. Во-вторых, ещё оператор “Северного потока – 2”, где руководство в основном из немцев, они открыто в Санкт-Петербурге на форуме говорили, что готовят иски к Дании в суды за необоснованное затягивание решения с заявкой. И если бы датчане ещё и отказ дали, то это было бы ещё более дерзким основанием для подачи в суды. Поэтому сейчас Дании грозят уже судебные иски, и, если у “Газпрома” были какие-то дополнительные затраты из-за затягивания, то он подаст иски, и датчане ещё и деньги будут платить. Так что, может, датчане ещё и этого испугались. Конкретных судебных разбирательств они, конечно, не хотят», — объяснил Юшков.

Напомним, на сегодняшний день Дания остаётся единственной страной, не давшей согласия на строительство морской части газопровода «Северный поток – 2». Ранее в эфире НСН ведущий эксперт Союза нефтегазопромышленников России Рустам Танкаев связал противодействие Копенгагена проекту с тем, что датчане сделали ставку на норвежский газ.

