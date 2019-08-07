Предвыборные угрозы. Для чего Трампу пугать Мадуро?
Главный редактор журнала РАН «Латинская Америка» в эфире НСН оценил риски американского военного вторжения в Венесуэлу.
США рассматривают все варианты урегулирования ситуации в Венесуэле и будут использовать все необходимые средства для свержения власти венесуэльского лидера Николаса Мадуро. Об этом говорится в распространенном во вторник заявлении пресс-секретаря Белого дома Стефани Гришэм. «Диктатура Мадуро должна закончиться, чтобы Венесуэла получила стабильное, демократическое и процветающее будущее, свободное от ужасов социализма, разоривших эту некогда великую страну», - утверждается в документе.
Главный редактор журнала РАН «Латинская Америка» Владимир Травкин рассказал в эфире НСН, с чем, на его взгляд связана агрессивная риторика США по отношению к Венесуэле.
«Оценивать реальные шансы США добраться до Мадуро достаточно сложно, потому что все попытки его свалить продолжаются уже довольно длительный период времени. Вред наносится, но наносится он населению. США оказывают давление при помощи экономических средств, торговых средств, речь идет о блокаде и даже о военном вторжении. Прямо не говорят, что будет военное вторжение, но не исключают. Но для этого американского вторжения есть определенные препятствия. В Бразилии не очень приветствуют американскую военную кампанию на своей территории, то же самое и в Колумбии», - отметил он.
Собеседник НСН указал одну весомую деталь, с которой вынужден считаться американский президент в преддверии собственных выборов.
«Еще очень важная вещь, которую сейчас учитывает Трамп – начало предвыборного периода. Он решил идти на второй президентский срок и вынужден считаться с настроениями в США, где далеко не все в восторге военного вмешательства за границей. Это может привести к потерям американских солдат. Угрозы будут продолжаться, давление будет, но завтра никто вторгаться не будет. Это все будет звучать, но по мере того, как будет складываться предвыборная обстановка, Трамп будет решать этот вопрос. Возможно, это случится ближе к выборам. В его команде есть так называемые "ястребы", которые его будут подталкивать, говоря, что маленькая победоносная война поможет ему уйти в плюс», - подытожил он.
Ранее сообщалось, что в понедельник американский президент Дональд Трамп подписал указ, «блокирующий всю собственность» правительства Венесуэлы в пределах юрисдикции США. Согласно распоряжению, министр финансов по согласованию с госсекретарем может ввести санкции в отношении лиц, в том числе и иностранных, которые «оказывают поддержку Мадуро и его нелегитимному режиму».
Действующая американская администрация ввела санкции в отношении примерно 200 физических и юридических лиц Венесуэлы. Вашингтон, в частности, ввел ограничения против ключевых секторов венесуэльской экономики, включая нефтяную и золотодобывающую отрасли, а также ЦБ, военного и разведывательного руководства Боливарианской Республики.
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