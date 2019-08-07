Предвыборные угрозы. Для чего Трампу пугать Мадуро?

США рассматривают все варианты урегулирования ситуации в Венесуэле и будут использовать все необходимые средства для свержения власти венесуэльского лидера Николаса Мадуро. Об этом говорится в распространенном во вторник заявлении пресс-секретаря Белого дома Стефани Гришэм. «Диктатура Мадуро должна закончиться, чтобы Венесуэла получила стабильное, демократическое и процветающее будущее, свободное от ужасов социализма, разоривших эту некогда великую страну», - утверждается в документе.

Главный редактор журнала РАН «Латинская Америка» Владимир Травкин рассказал в эфире НСН, с чем, на его взгляд связана агрессивная риторика США по отношению к Венесуэле.

«Оценивать реальные шансы США добраться до Мадуро достаточно сложно, потому что все попытки его свалить продолжаются уже довольно длительный период времени. Вред наносится, но наносится он населению. США оказывают давление при помощи экономических средств, торговых средств, речь идет о блокаде и даже о военном вторжении. Прямо не говорят, что будет военное вторжение, но не исключают. Но для этого американского вторжения есть определенные препятствия. В Бразилии не очень приветствуют американскую военную кампанию на своей территории, то же самое и в Колумбии», - отметил он.