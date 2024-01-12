Daily Mail: жительница США выдумала рак у дочери ради пожертвований

В 2017 году 41-летняя Памела Рид заявила, что у ее дочери Адди Рэй диагностирован острый миеловидный лейкоз. Мать подделала документы о болезни, побрила ребенка налысо и заставляла ее сдавать анализы.

Рид создала страницу в социальной сетях и начала собирать средства якобы на лечение дочери. Деньги женщина тратила по своему усмотрению.

Обман раскрыла медсестра начальной школы, которая обнаружила, что девочка может видеть правым глазом. В итоге мать ребенка обвинили в хищении путем обмана. Ее выпустили под залог в размере $50 тысяч.

По данным газеты The Wall Street Journal, с 2000 до 2019 годы число больных раком в возрасте до 50 лет выросло на 12,8%, отмечает «Радиоточка НСН».

