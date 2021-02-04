Daily Mail: из-за коронавируса приостановлены съемки сиквела «Фантастических тварей»

Съемки третьей части фильма о волшебниках «Фантастические твари» пришлось приостановить из-за вероятных случаев заражения «южноафриканским» штаммом COVID-19 среди участников съемочного процесса, пишет Daily Mail со ссылкой на источник.

По данным газеты, среди заразившихся может быть исполнитель одной из главных ролей, однако имена вероятных заразившихся не раскрываются. В настоящее время в студиях Warner Bros. в Англии работают около двух тысяч человек, заключает издание.