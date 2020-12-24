Российский актер снимется в третьей части картины «Фантастические твари»

Российский актер Александр Кузнецов снимется в фильме «Фантастические твари и где они обитают – 3», сообщает РИА Новости.

Артист и его представители пока никак не прокомментировали эту информацию. Кузнецов должен был играть в театральной постановке, но отказался от участия до премьеры из-за того, что уехал из России на съемки предыстории «Гарри Поттера». Пока неизвестно, на какую именно роль его пригласили.

Напомним, известный датский актер Мадс Миккельсен заменит звезду Голливуда Джонни Деппа на съемочной площадке третьей части фильма «Фантастические твари», сообщает издание Deadline со ссылкой на заявление киностудии Warner Bros. 55-летний Миккельсен сыграет роль злого волшебника, которую изначально отдали Джонни Деппу. Warner Bros уже начала съемки ленты, ее выход в прокат ожидается летом 2022 года.

