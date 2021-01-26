СМИ: О Гарри Поттере снимут сериал

Американская компания HBO вместе владеющей франшизой на фильмы о Гарри Поттере киностудией Warner Bros. ищет сценаристов для нового сериала о Поттере. Об этом пишет Hollywood Reporter.

Правда, на данном этапе никаких договоренностей нет, пока что стороны только ведут переговоры. Как отмечает издание, для того, чтобы сериал вышел, нужно получить согласие Джоан Роулинг - автора книг о Гарри Поттере. Также необходимо договориться с медиакорпорацией NBCUniversal, владеющей контрактом на трансляцию фильмов и разного контента, связанного с юным волшебником.

Напомним, что книги о Гарри Поттере выходили в период с 1997 по 2007 год. Романы были экранизированы в восьми фильмах, так как заключительную часть разбили на две полноценные киноленты.

