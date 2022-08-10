Cудно с украинским зерном прибыло в Албанию

Отмечается, что корабль Jaohar Ranim стал первым на данном маршруте после начала специальной операции Вооружённых сил РФ на Украине.

Ранее посольство Украины в Бейруте заявило, что покупатель отказался от следовавшего в Ливан на судне Razoni украинского зерна, так как груз был доставлен с задержкой более чем на пять месяцев, сообщает RT.