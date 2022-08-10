Cудно с украинским зерном прибыло в Албанию
Судно с примерно шестью тысячами тонн украинского зерна прибыло в порт Дуррес на Адриатическом побережье Албании, сообщает портал Albanian Daily news.
Отмечается, что корабль Jaohar Ranim стал первым на данном маршруте после начала специальной операции Вооружённых сил РФ на Украине.
Ранее посольство Украины в Бейруте заявило, что покупатель отказался от следовавшего в Ливан на судне Razoni украинского зерна, так как груз был доставлен с задержкой более чем на пять месяцев, сообщает RT.
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