Cудно с украинским зерном прибыло в Албанию

Судно с примерно шестью тысячами тонн украинского зерна прибыло в порт Дуррес на Адриатическом побережье Албании, сообщает портал Albanian Daily news.

Шойгу разъяснил порядок досмотра кораблей с украинским зерном

Отмечается, что корабль Jaohar Ranim стал первым на данном маршруте после начала специальной операции Вооружённых сил РФ на Украине.

Ранее посольство Украины в Бейруте заявило, что покупатель отказался от следовавшего в Ливан на судне Razoni украинского зерна, так как груз был доставлен с задержкой более чем на пять месяцев, сообщает RT.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СпецоперацияКораблиЗерноУкраина
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры