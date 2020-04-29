COVID-19 может оставить без работы более 300 млн человек

Более 300 миллионов человек в мире из-за пандемии коронавируса могут потерять работу до июля. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на обновленный доклад Международной организации труда (МОТ). Её эксперты отмечают, что свыше 436 млн предприятий по всей планете сталкиваются с серьёзными рисками масштабных сбоев в работе.

Добавим, это уже третий доклад МОТ по данной тематике. В марте в прогнозе организации отмечалось, что из-за распространения коронавирусной инфекции работы могут лишиться до 25 миллионов человек. В обновлённом докладе, который появился в начале апреля, речь шла уже о 195 миллионах.