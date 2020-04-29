COVID-19 может оставить без работы более 300 млн человек
Более 300 миллионов человек в мире из-за пандемии коронавируса могут потерять работу до июля. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на обновленный доклад Международной организации труда (МОТ). Её эксперты отмечают, что свыше 436 млн предприятий по всей планете сталкиваются с серьёзными рисками масштабных сбоев в работе.
Добавим, это уже третий доклад МОТ по данной тематике. В марте в прогнозе организации отмечалось, что из-за распространения коронавирусной инфекции работы могут лишиться до 25 миллионов человек. В обновлённом докладе, который появился в начале апреля, речь шла уже о 195 миллионах.
Ранее НСН писала, что число официально зарегистрированных безработных в России может вырасти практически в шесть раз – до 5,3 млн человек. Соответствующий прогноз сделали сотрудники Института социальной политики НИУ ВШЭ.
Эксперты отмечают, что это может произойти из-за вынужденного простоя в экономике, упрощения процедуры постановки на учет (до конца года это можно сделать онлайн) и роста размера пособия до прожиточного минимума, отмечает телеканал 360.
Помимо этого, авторы исследования подчеркивают, что выплаты безработным рассчитаны лишь на 2,5 миллиона человек. В Минтруде, в свою очередь, пояснили, что денежных средств должно хватить, поскольку лимиты устанавливались с учетом пессимистичного сценария, для которого, как полагают в ведомстве, нет оснований.
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