Continental Resources: Нефтедобывающие компании США не вернутся в Россию
В США компании, занимающиеся добычей нефти, не планируют возвращаться в Россию, сообщил The Financial Times американский сланцевый магнат, основатель Continental Resources Гарольд Хамм.
По его словам, причина заключается в значительных убытках, понесенных данными компаниями в прошлом. Хамм заявил, что на протяжении многих лет РФ оставалась сложной страной для ведения бизнеса.
Компания Exxon понесла убытки в 3,4 миллиарда долларов, списав стоимость своей доли в проекте «Сахалин-1». BP заявила о списании около 25 миллиардов долларов, связанных с ее долей в «Роснефти» и прочих проектах. Shell списала 5 миллиардов долларов своих российских активов.
США не смогут вытеснить Россию с рынка нефти, все усилия сведутся к дефициту «черного золота» в мире, заявил эксперт Финансового университета и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в разговоре с НСН.
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