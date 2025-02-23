Continental Resources: Нефтедобывающие компании США не вернутся в Россию

По его словам, причина заключается в значительных убытках, понесенных данными компаниями в прошлом. Хамм заявил, что на протяжении многих лет РФ оставалась сложной страной для ведения бизнеса.

Компания Exxon понесла убытки в 3,4 миллиарда долларов, списав стоимость своей доли в проекте «Сахалин-1». BP заявила о списании около 25 миллиардов долларов, связанных с ее долей в «Роснефти» и прочих проектах. Shell списала 5 миллиардов долларов своих российских активов.

США не смогут вытеснить Россию с рынка нефти, все усилия сведутся к дефициту «черного золота» в мире, заявил эксперт Финансового университета и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в разговоре с НСН.

