CNN: В 2022 году Маск тайно отключил Starlink у Крыма, чтобы сорвать атаку Киева

В прошлом году американский миллиардер Илон Маск тайно отключил Starlink у побережья Крыма, чтобы сорвать украинскую атаку морскими беспилотниками на российский флот, сообщает CNN.

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По данным издания, беспилотники, начиненные взрывчаткой, уже приближались к флоту России, но внезапно «потеряли связь».

Отмечается, что Маск мог принять такое решение из-за опасений, что Россия ответит на нападение Украины на Крым ядерным оружием.

Ранее Маск согласился с мнением, что президент США Джо Байден разрушает легитимность американской демократической системы, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Фото: telegram.org
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