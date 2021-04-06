CNN узнал подробности наращивания военного присутствия России в Арктике

Россия наращивает военное присутствие в Арктике, испытывая при этом новейшее вооружение, сообщает CNN.

США шокированы ростом военной мощи в Арктике

Телеканал опубликовал спутниковые снимки. По ним можно судить, что Россия укрепляет аэродромы и военные базы на арктическом побережье, а также стягивает туда военную технику и истребители. По данным CNN, Москва хочет обезопасить север страны и запустить судоходство по Северному морскому пути.

Особую обеспокоенность экспертов вызывает российское «супероружие» — межконтинентальная ядерная торпеда 2М39 «Посейдон».

США наблюдают за наращиванием военной активности РФ в Арктике, сообщил ранее пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби. Он напомнил, что Арктика может быть связующим звеном между Вашингтоном, Европой и Индо-Тихоокеанским регионом, поэтому данный регион особенно уязвим.

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ТЕГИ:Северный морской путьАнтарктика
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