CNN узнал подробности наращивания военного присутствия России в Арктике

Телеканал опубликовал спутниковые снимки. По ним можно судить, что Россия укрепляет аэродромы и военные базы на арктическом побережье, а также стягивает туда военную технику и истребители. По данным CNN, Москва хочет обезопасить север страны и запустить судоходство по Северному морскому пути.

Особую обеспокоенность экспертов вызывает российское «супероружие» — межконтинентальная ядерная торпеда 2М39 «Посейдон».

США наблюдают за наращиванием военной активности РФ в Арктике, сообщил ранее пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби. Он напомнил, что Арктика может быть связующим звеном между Вашингтоном, Европой и Индо-Тихоокеанским регионом, поэтому данный регион особенно уязвим.

