Пентагон признал слежку за российскимим действиями в Арктике
США наблюдают за наращиванием военной активности РФ в Арктике. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-секретаря Пентагона Джона Кирби.
Во время пресс-конференции Кирби заявил, что США "не хотят видеть милитаризацию Арктики". По его словам, этот регион выполняет "ключевую функцию" в национальной безопасности Штатов, поэтому руководство страны заинтересовано в сохранении "основанного на правилах миропорядка".
Кирби напомнил, что Арктика может быть связующим звеном между Вашингтоном, Европой и Индо-Тихоокеанским регионом, поэтому данный регион особенно уязвим.. Однако подробности данных, полученных при разведке, Кирби не разгласил.
Ранее в понедельник телеканал CNN опубликовал спутниковые снимки, на которых видно укрепление аэродромов и военных баз на побережье Арктики, а также стягивает в регион военную технику и истребители.
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