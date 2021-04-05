США шокированы ростом военной мощи в Арктике

По данным телеканала, снимки могут свидетельствовать о том, что в регионе могут испытывать новейшее российское оружие — подводную беспилотную торпеду «Посейдон» с ядерным двигателем, которая, как считают в Пентагоне, способна «залить прибрежные города США радиоактивным цунами». Это все может указывать на готовность России «бросить военный вызов в Арктике» и желание закрепить свое влияние в регионе, говорят опрошенные CNN эксперты и чиновники.

Ранее авторы издания The National Interest предположили, что в Арктике наступило «соревнование великих держав». В нем якобы участвуют США, Россия и Китай. У Вашингтона при этом есть шанс на победу — но лишь в том случае, если в регионе наладят постоянное присутствие американцев.

Кроме того, свою активность в регионе наращивает НАТО. Подобный шаг генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг объяснил растущим присутствием России в Арктике.

