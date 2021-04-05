США шокированы ростом военной мощи в Арктике
Американский телеканал CNN опубликовал спутниковые снимки, из которых следует, что Россия укрепляет аэродромы и военные базы на арктическом побережье, а также стягивает в регион военную технику и истребители.
По данным телеканала, снимки могут свидетельствовать о том, что в регионе могут испытывать новейшее российское оружие — подводную беспилотную торпеду «Посейдон» с ядерным двигателем, которая, как считают в Пентагоне, способна «залить прибрежные города США радиоактивным цунами». Это все может указывать на готовность России «бросить военный вызов в Арктике» и желание закрепить свое влияние в регионе, говорят опрошенные CNN эксперты и чиновники.
Ранее авторы издания The National Interest предположили, что в Арктике наступило «соревнование великих держав». В нем якобы участвуют США, Россия и Китай. У Вашингтона при этом есть шанс на победу — но лишь в том случае, если в регионе наладят постоянное присутствие американцев.
Кроме того, свою активность в регионе наращивает НАТО. Подобный шаг генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг объяснил растущим присутствием России в Арктике.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
4,6 млн+8 646 / сут.
Умерли
101 тыс.+343 / сут.
Выздоровели
4,2 млн+7 052 / сут.
- В ООН назвали число жертв переворота в Мьянме
- Сын Байдена рассказал о зависимости от крэка и «выкуренном пармезане»
- В соцсетях обсуждают растяжку солдата на репетиции парада Победы
- Думский комитет одобрил ко второму чтению упрощённый налоговый вычет по НДФЛ
- США шокированы ростом военной мощи в Арктике
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru