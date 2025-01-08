«Чёрта с два»: Трюдо ответил на слова Трампа о присоединении Канады

Глава правительства Канады Джастин Трюдо отверг в соцсети X возможность вхождения страны в состав США.

Трамп предложил рассмотреть включение Канады в состав США

«Чёрта с два Канада станет частью Соединённых Штатов», — заявил премьер-министр.

По его словам, работники и сообщества обеих стран выигрывают от взаимного партнёрства в торговле и сфере обеспечения безопасности.

Ранее победивший на выборах президента США Дональд Трамп назвал преимущества включения Канады в состав Штатов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС / Ron Sachs / Zuma
ТЕГИ:Дональд ТрампСШАКанада

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