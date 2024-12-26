Трамп назвал плюсы включения Канады в состав США

Победивший на выборах президента США Дональд Трамп в поздравлении с Рождеством в соцсети Truth Social назвал преимущества включения Канады в состав Штатов.

По его словам, если Канада станет 51-м штатом, налоги там сократятся на 60%, «их бизнес сразу же удвоится, и они будут защищены в военном плане, как никакая другая страна в мире».

Также политик поздравил народ Гренландии, «которая нужна США для целей нацбезопасности и которая хочет, чтобы там были США».

Ранее стало известно, что возможное присоединение Гренландии к США может стать крупнейшим приобретением в истории страны, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

