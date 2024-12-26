Трамп назвал плюсы включения Канады в состав США
Победивший на выборах президента США Дональд Трамп в поздравлении с Рождеством в соцсети Truth Social назвал преимущества включения Канады в состав Штатов.
По его словам, если Канада станет 51-м штатом, налоги там сократятся на 60%, «их бизнес сразу же удвоится, и они будут защищены в военном плане, как никакая другая страна в мире».
Также политик поздравил народ Гренландии, «которая нужна США для целей нацбезопасности и которая хочет, чтобы там были США».
Ранее стало известно, что возможное присоединение Гренландии к США может стать крупнейшим приобретением в истории страны, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru