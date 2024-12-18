Трамп предложил рассмотреть включение Канады в состав США
Победивший на президентских выборах в Соединенных Штатах Дональд Трамп предложил рассмотреть возможность включения Канады в состав страны в качестве 51-го штата и заявил, что такой шаг мог бы значительно сократить расходы канадцев.
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«Почему мы субсидируем Канаду на более чем 100 миллионов долларов в год? Это не имеет смысла! Многие канадцы хотят, чтобы их страна стала 51-м штатом», - сказал Трамп.
Он отметил, что жители Канады сэкономили бы огромные суммы на военной защите и налогах. Трамп считает возможность включения Канады в состав США «отличной идеей».
Ранее Трамп в шутку назвал «губернатором великого штата Канада» канадского премьер-министра Джастина Трюдо на фоне разногласий по вопросу возможного введения Штатами тарифов на канадские товары после вступления Трампа в должность, передает «Радиоточка НСН».
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