NYT ответила Трампу на обвинение в госизмене

Издания The New York Times ответила на слова американского лидера Дональда Трампа о госизмене после публикации материала о якобы участившихся кибератаках Вашингтона в отношении энергетической системы России. Свое сообщение редакция опубликовала в своем твиттере, передает RT.

В ответе журналистов говорится, что обвинять прессу не за что, так как представители правительства были проинформированы о материале еще до его публикации.

Статья вышла в NYT в субботу. В не со ссылкой на источник сообщается об увеличившихся попытках со стороны США внедрения в энергосистему РФ вредоносного программного обеспечения. Оно призвано нанести серьезный урон российской энергетике, отмечает РЕН ТВ.

После выхода материала Трамп обвинил издание в госизмене и причинении вреда интересам Соединенных Штатов.

Издание Fox News написало, что социологи выяснили, что хотя половина американцев считает президента страны Дональда Трампа виновным в «сговоре» с Россией, лишь малая доля видит в его будущем импичмент.



