ЧВК «Вагнер» займется обучением Вооруженных сил Белоруссии

В заявлении пресс-службы ведомства отмечается, что после прибытия сил ЧВК «Вагнер» и их рассредоточения на полигонах для обмена опытом и проведения занятий особый упор планируется сделать на способах и приемах ведения боевых действий белорусской армией.

Ранее в администрации президента США допустили, что частная военная компания «Вагнер» не будет передислоцироваться в Белоруссию. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

