ЧВК «Вагнер» займется обучением Вооруженных сил Белоруссии

ЧВК "Вагнер" будет участвовать в обучении военнослужащих Вооруженных сил Белоруссии. Об этом сообщило агентство РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Минобороны республики.

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В заявлении пресс-службы ведомства отмечается, что после прибытия сил ЧВК «Вагнер» и их рассредоточения на полигонах для обмена опытом и проведения занятий особый упор планируется сделать на способах и приемах ведения боевых действий белорусской армией.

Ранее в администрации президента США допустили, что частная военная компания «Вагнер» не будет передислоцироваться в Белоруссию. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Иван Родионов
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