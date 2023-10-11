Чубайс вернулся в Израиль после поездки в Дубай

Бывший глава «Роснано» Анатолий Чубайс вернулся в Израиль после поездки в Дубай. Об этом он заявил в разговоре с ТАСС.

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Он отметил, что поездка в Объединенные Арабские Эмираты была «запланированной, рабочей и короткой», и добавил, что уже находится в Израиле.

Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» опубликовал фотографию с похожим на Чубайса мужчину в аэропорту Дубая.

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Фото: РИА Новости
ТЕГИ:ИзраильАнатолий Чубайс

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