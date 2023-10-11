Чубайс вернулся в Израиль после поездки в Дубай
11 октября 202318:28
Бывший глава «Роснано» Анатолий Чубайс вернулся в Израиль после поездки в Дубай. Об этом он заявил в разговоре с ТАСС.
Он отметил, что поездка в Объединенные Арабские Эмираты была «запланированной, рабочей и короткой», и добавил, что уже находится в Израиле.
Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» опубликовал фотографию с похожим на Чубайса мужчину в аэропорту Дубая.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru