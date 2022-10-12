«Чисто бандитизм»: Песков оценил рассмотрение G7 передачи Киеву российских активов

Рассмотрение Группой семи (G7) возможности передачи российских активов Украине — «чистый бандитизм» и откровенные «попытки обсуждать возможность легализации воровства». Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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Ранее страны G7 в своем заявлении указали, что считают целесообразным изучить способы направления активов РФ на восстановление Украины.

«Фактически речь идет о неприкрытых попытках обсуждать возможность легализации ранее совершенного воровства. Глупо говорить, наверное, что это противоречит всем мыслимым и немыслимым нормам международного права. Это просто чисто бандитизм международный», — цитирует Пескова РИА Новости.

Представитель Кремля назвал «печальным» факт, что подобные темы попадают в повестку дня международных форумов.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:РоссияУкраинаСаммит G7Дмитрий Песков
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