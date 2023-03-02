Число жертв железнодорожной катастрофы в Греции выросло до 57 человек
2 марта 202320:44
Число жертв железнодорожной катастрофы в Греции выросло до 57 человек, сообщают местные СМИ.
Отмечается, что на данный момент не опознан только один труп.
Ранее министр транспорта Греции Костас Караманлис подал в отставку после аварии на железной дороге. Он заявил, что он берет на себя политическую ответственность за происшедшее.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru