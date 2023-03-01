Министр транспорта Греции подал в отставку после аварии на железной дороге

Министр транспорта Греции Костас Караманлис подал в отставку после аварии на железной дороге. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу правительства.

У посольства России пока нет данных о нахождении россиян в разбившемся поезде в Греции

Караманлис заявил, что он берет на себя политическую ответственность за происшедшее. При этом политик посетовал на то, что правительство «получило железную дорогу в состоянии, не соответствующем 21 веку».

Он считает невозможным продолжать свою деятельность на покинутом посту после произошедшего, а сама отставка является, в том числе, знаком уважения к памяти погибших в катастрофе людей.

По последним данным, в результате столкновения пассажирского и грузового поездов близ города Лариса погибли 36 человек. Сотрудники местной пожарной службы уверены, что это число увеличится.

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ФОТО: flickr/Mr.TinDC
ТЕГИ:ОтставкаГреция
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