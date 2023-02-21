Версию рукотворного землетрясения в Турции назвали конспирологией на фоне стресса

Эксперты ставят под сомнение утверждения о якобы искусственной причине землетрясения в Турции. Данную версию можно смело назвать конспирологией, усиленной стрессом на фоне серьёзных разрушений и человеческих жертв. Так оценил эту тему военный обозреватель Алексей Суконкин.

Как заявил эксперт NEWS.ru, такое количество повторных подземных толчков, исчисляемых более тысячи, искусственным образом можно вызвать только теоретически, поскольку такие процессы требуют огромных затрат энергии. Суконкин подчеркнул, что возможность создания тектонического оружия пока находится на стадии гипотез.





Специалист напомнил, что в Советском Союзе были попытки проведения направленных ядерных подземных взрыв для нужд сельского хозяйства. Однако усилия не были успешными, по крайней мере, по официальным данным. Собеседник издания также подчеркнул, что природа землетрясения до сих пор изучена лишь частично и его всё ещё невозможно заранее предвидеть.

Что касается вспышек в небе, которые наблюдались во время последнего сильного землетрясения в Турции вечером 20 февраля, то это могли быть явления грозы или метеориты.

