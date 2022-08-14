Число жертв паводка в Китае возросло до семи

Ранее говорилось о четырех погибших и девяти пострадавших. Стихийное бедствие произошло 13 августа в северной части города Чэнду на территории ландшафтного парка, где в это время находились туристы.

Для проведения поисково-спасательных работ мобилизованы около 150 человек. Всем пострадавшим оказана медицинская помощь, они госпитализированы.

Ранее режим чрезвычайной ситуации объявили в Чите для устранения последствий паводка.

