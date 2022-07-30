В Чите ввели режим ЧС для устранения последствий паводка
30 июля 202206:20
Режим чрезвычайной ситуации объявили в Чите для устранения последствий паводка. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.
«Введен режим ЧС постановлением администрации. В целях оперативного принятия мер для устранения последствий дождевого паводка», — приводит сообщение РИА Новости.
Уровень реки Читы достиг 358 см, реки Ингоды — 288 см.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru