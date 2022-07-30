В Чите ввели режим ЧС для устранения последствий паводка

Режим чрезвычайной ситуации объявили в Чите для устранения последствий паводка. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Чите грозит затопление из-за резко повысившегося уровня воды в реке

«Введен режим ЧС постановлением администрации. В целях оперативного принятия мер для устранения последствий дождевого паводка», — приводит сообщение РИА Новости.

Уровень реки Читы достиг 358 см, реки Ингоды — 288 см.

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Фото: Соцсети/aksenov.rk
ТЕГИ:ПаводокЗабайкальеЧита
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