Двоих жителей Подмосковья задержали за грабежи и нападения на граждан

Против задержанных возбудили уголовное дело по трем статьям, среди которых — «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью» и «Грабеж».

По версии следствия, на Ленинградском проспекте фигуранты избили 25-летнего москвича и забрали у него телефон, стоимость которого составляет 120 тысяч рублей. Полчаса спустя они напали на 36-летнего пассажира в переходе станции метро «Белорусская», который был госпитализирован с черепно-мозговой травмой тяжелой степени.

Ранее следственные органы возбудили уголовное дело по статье «Хулиганство» против стендап-комика Алексея Киселева в Краснодарском крае. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

