Двоих жителей Подмосковья задержали за грабежи и нападения на граждан
Московские полицейские задержали 21-летнего и 19-летнего жителей Московской области за кражу телефона и нападение на прохожих. Об этом сообщила пресс-служба УМВД по Москве.
Против задержанных возбудили уголовное дело по трем статьям, среди которых — «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью» и «Грабеж».
По версии следствия, на Ленинградском проспекте фигуранты избили 25-летнего москвича и забрали у него телефон, стоимость которого составляет 120 тысяч рублей. Полчаса спустя они напали на 36-летнего пассажира в переходе станции метро «Белорусская», который был госпитализирован с черепно-мозговой травмой тяжелой степени.
Ранее следственные органы возбудили уголовное дело по статье «Хулиганство» против стендап-комика Алексея Киселева в Краснодарском крае. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: Переговоры России и Украины в Стамбуле прошли лучше, чем ожидалось
- Двоих жителей Подмосковья задержали за грабежи и нападения на граждан
- Посольство РФ в Лондоне назвали заявление Стармера о переговорах «поспешным»
- Южная Корея попросила освободить ее от пошлин США
- Министр обороны ФРГ призвал Европу готовиться к возможному перемирию на Украине
- Воронежская область ввела ЧС в агросекторе из-за сильных заморозков
- Единый учебник по истории для 5-9 классов введут в школах с 1 сентября
- Шесть населенных пунктов пострадали от ударов ВСУ в Белгородской области
- Первый искусственный остров построят в Сочи
- Российская делегация покинула Стамбул после переговоров с Украиной
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru