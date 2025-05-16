Двоих жителей Подмосковья задержали за грабежи и нападения на граждан

Московские полицейские задержали 21-летнего и 19-летнего жителей Московской области за кражу телефона и нападение на прохожих. Об этом сообщила пресс-служба УМВД по Москве.

Против стендап-комика возбудили дело о хулиганстве в Краснодарском крае

Против задержанных возбудили уголовное дело по трем статьям, среди которых — «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью» и «Грабеж».

По версии следствия, на Ленинградском проспекте фигуранты избили 25-летнего москвича и забрали у него телефон, стоимость которого составляет 120 тысяч рублей. Полчаса спустя они напали на 36-летнего пассажира в переходе станции метро «Белорусская», который был госпитализирован с черепно-мозговой травмой тяжелой степени.

Ранее следственные органы возбудили уголовное дело по статье «Хулиганство» против стендап-комика Алексея Киселева в Краснодарском крае. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Виктор Толочко
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