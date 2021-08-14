СМИ: жертвами оползня в Индии стали 19 человек

Девятнадцать человек погибли в результате схода оползня в районе Киннаур в индийском штате Химачал-Прадеш. Об этом сообщает агентство ANI.

В стране начался сезон муссонных ливней, вызывающих оползни и камнепады. Оползень сошел на автомобильную дорогу в штате Химачал-Прадеш. Несколько автомобилей, автобус и грузовик оказались под завалом.

По данным местных властей, автобус следовал в город Шимлу, в нем находились 40 пассажиров. Премьер-министр Индии Нарендра Моди заявил о готовности правительства оказать местным властям необходимую помощь.

