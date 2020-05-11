Число жертв коронавируса в Турции выросло на 55 человек

В свою очередь, число выздоровевших в стране за минувшие сутки выросло на 3089 тысячу человек. Общее число пациентов, вылечившихся от COVID-19, превысило 95,7 тысяч.

В стране с начала пандемии коронавируса, по данным турецкого Минздрава, зафиксировано более 139 тысяч заражений, в частности, за последние сутки число увеличилось до 1114 человек.

