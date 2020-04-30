Число жертв коронавируса в США превысило 60 тысяч человек

В США число летальных исходов среди зараженных коронавирусом превысило 60 тысяч человек. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на американский Университет Джонса Хопкинса, ведущий собственную статистику по COVID-19.

По его данным, число жертв коронавируса составило 60 207 человек.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что число жертв коронавируса в стране не превысит 100 тысяч человек. Всего в стране зафиксировано более 1 млн зараженных, из них вылечились более 116 тысяч человек.



