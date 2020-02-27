Число жертв коронавируса в Италии возросло до 17 человек
В Департаменте гражданской защиты Италии заявили об увеличении числа жертв коронавируса в стране. Об этом сообщает ТАСС.
Ранее сообщалось о 14 скончавшихся от инфекции. По данным агентства, трое новых умерших были пожилыми людьми в возрасте старше 80 лет.
Отмечается, что среди заразившихся в настоящее время числится 650 человек, также зафиксирован рост числа выздоровлений. Как пишет ОТР, в Италии более 20 человек арестованы за незаконную торговлю защитными масками: аферисты предлагали "супермаску" за 5 тысяч евро, которая, по их словам, дает гарантию от заражения.
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