Коронавирус заподозрили у приехавшей из Италии в Воронеж девушки
Жительницу Воронежа госпитализировали в городскую детскую клиническую больницу №2. У девушки, недавно вернувшейся из Италии, выявили признаки ОРВИ.
Как сообщают «Вести Воронеж» со ссылкой на областное правительство, врачи проявили настороженность из-за участившихся случаев заболевания коронавирусом в Италии. У девушки возьмут специальный анализ для определения типа вируса. Эпидемиологи возьмут под наблюдение контактировавших с нею людей.
По последним данным, в Италии зафиксировано уже 470 случаев заболевания коронавирусом COVID-2019, 12 из них с летальным исходом. Власти РФ призвали отказаться от поездок в эту европейскую страну, а Ростуризм рекомендовал операторам приостановить продажу туров в эту страну.
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