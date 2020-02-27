Коронавирус заподозрили у приехавшей из Италии в Воронеж девушки

Как сообщают «Вести Воронеж» со ссылкой на областное правительство, врачи проявили настороженность из-за участившихся случаев заболевания коронавирусом в Италии. У девушки возьмут специальный анализ для определения типа вируса. Эпидемиологи возьмут под наблюдение контактировавших с нею людей.

По последним данным, в Италии зафиксировано уже 470 случаев заболевания коронавирусом COVID-2019, 12 из них с летальным исходом. Власти РФ призвали отказаться от поездок в эту европейскую страну, а Ростуризм рекомендовал операторам приостановить продажу туров в эту страну.

