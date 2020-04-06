Число жертв коронавируса перевалило за 70 тысяч

Лидерами по смертности по-прежнему остаются Италия и Испания, при этом наибольшее число заболевших на данный момент в США, отмечает Газета.ру.



В России на данный момент зафиксировано 6343 случая заболеваний коронавирусом COVID-19. 47 заболевших скончались, выздоровели - 406 человек.



Только в четырех российских регионах пока не зарегистрировано коронавируса: это Чукотка, Тува, Ненецкий автономный округ и Республика Алтай.

