Мишустин: Анализы на коронавирус оплатят из Фонда ОМС
Проведение лабораторных исследований на коронавирус Covid-19 будет оплачиваться из средства Фонда обязательного медицинского страхования. Об этом в понедельник, 6 апреля, заявил премьер-министр Михаил Мишустин, передаёт RT.
Сегодня стало известно, что Роспотребнадзор ввёл для жителей Москвы и Московской области платную услугу проверки на наличие коронавируса. Специалисты ведомства готовы проводить такой скрининг на дому.
Вирусолог, доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альштейн заявил НСН , что такая практика поможет бороться с распространением инфекции.
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