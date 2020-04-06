Мишустин: Анализы на коронавирус оплатят из Фонда ОМС

Проведение лабораторных исследований на коронавирус Covid-19 будет оплачиваться из средства Фонда обязательного медицинского страхования. Об этом в понедельник, 6 апреля, заявил премьер-министр Михаил Мишустин, передаёт RT.

Тестирование на дому назвали эффективным методом против распространения коронавируса

Сегодня стало известно, что Роспотребнадзор ввёл для жителей Москвы и Московской области платную услугу проверки на наличие коронавируса. Специалисты ведомства готовы проводить такой скрининг на дому.

Вирусолог, доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альштейн заявил НСН , что такая практика поможет бороться с распространением инфекции.

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ФОТО: РИА Новости/РИА Новости
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