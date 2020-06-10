Число заразившихся новым коронавирусом в мире превысило 7 млн
Более 7 млн человек в мире заразились новым типом коронавируса. Соответствующие данные предоставила Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), пишет РИА Новости.
Так, за сутки коронавирус подтвержден у еще 108 918 человек в разных странах мира. Таким образом, общее число зараженных в мире составило 7 039 918. Количество летальных исходов превысило 404 тысячи, за минувшие сутки увеличившись на 3,5 тысячи.
Накануне глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что ситуация с распространением коронавируса в мире ухудшается. При этом, по его словам, отдельно в Европе ситуация с COVID-19 становится лучше.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru