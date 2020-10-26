Число заразившихся коронавирусом во всем мире превысило 43 млн человек

Во всем мире COVID-19 диагностирован более чем у 43 миллионов человек. Об этом свидетельствуют данные, приведенные Университетом Джона Хопкинса. Россия в данный момент занимает четвертое место по числу заболевших.

Больше всего случаев заболевания обнаружено в США – 8,6 миллионов. На втором месте находится Индия, где заболели 7,9 миллионов человек. В Бразилии выявлено 5,4 миллиона заболевших.

В России коронавирусом заболело 1,5 миллиона человек с начала первой волны пандемии. Среди них, по официальным данным, 26 тысяч летальных случаев заболевания.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила 24 октября о рекордном суточном приросте инфицированных с начала пандемии – более 465 тысяч человек. Предыдущие максимальные показатели регистрировались 10, 17 и 22 октября.

Ранее ВОЗ оценила эффективность четырех лекарств от коронавируса.

