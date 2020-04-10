Число заразившихся коронавирусом превысило 1,6 млн человек

Ранее столичный оперштаб сообщил о смерти еще 12 пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией и развившейся в результате заражения пневмонией. Об этом сообщает РИА Новости.

Возраст всех скончавшихся - от 33 до 87 лет. Отмечается, что трое из умерших моложе 45 лет, у двоих из которых были проблемы с сердцем. Еще одна 33-летняя пациентка не госпитализировалась и не обращалась за медпомощью.

По данным оперштаба, у всех скончавшихся имелись сопутствующие заболевания, в частности, гипертония, атеросклероз, порок сердца.

Отметим, за минувшие сутки в Москве выявили 857 новых случаев коронавируса, выздоровели 43 человека.

