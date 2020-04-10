Число заразившихся коронавирусом превысило 1,6 млн человек
Число случаев заражения COVID-19 в мире превысило отметку в 1,6 млн человек. Об этом сообщает американский университет Джонса Хопкинса, ведущий свою статистику заболеваемости коронавирусной инфекцией. Так, по состоянию на 6:35 по московскому времени, число случаев инфицирования COVID-19 возросло до 1 601 018.
Жертвами коронавируса в мире, по данным университета Джона Хопкинса, уже стали более 95 тысяч человек. Число выздоровевших превысило 354 тысячи, отмечает Газета.ру.
Ранее столичный оперштаб сообщил о смерти еще 12 пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией и развившейся в результате заражения пневмонией. Об этом сообщает РИА Новости.
Возраст всех скончавшихся - от 33 до 87 лет. Отмечается, что трое из умерших моложе 45 лет, у двоих из которых были проблемы с сердцем. Еще одна 33-летняя пациентка не госпитализировалась и не обращалась за медпомощью.
По данным оперштаба, у всех скончавшихся имелись сопутствующие заболевания, в частности, гипертония, атеросклероз, порок сердца.
Отметим, за минувшие сутки в Москве выявили 857 новых случаев коронавируса, выздоровели 43 человека.
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