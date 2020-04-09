В США число заражений коронавирусом превысило 450 тысяч

В США количество подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией нового типа превысило 450 тысяч. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Университета Джонса Хопкинса.

Также по данным Университета, число летальных исходов от коронавируса на текущий момент составляет почти 16 тысяч. Отметим, что США является страной с наибольшим количеством заражений COVID-2019 в мире.

В России по последним данным оперштаба зафиксирован 10 131 случай коронавируса в 81 регионе. Из общего числа заразившихся 76 пациентов скончались, еще 698 выздоровели.

Накануне сообщалось, что российские компании начнут выпуск тестов на выявление коронавируса в промышленных объемах. В интервью "МИР 24" врач-педиатр, вакцинолог, кандидат медицинских наук Рабият Зайниддинова заявила, что новые тесты на коронавирус не дают ложноотрицательных результатов.



