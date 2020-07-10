Число заражённых коронавирусом в мире превысило 12 миллионов
Число случаев инфицирования коронавирусом превысило по всей Земле 12 миллионов, более 551 тысячи больных умерли с начала пандемии. Такую обновлённую статистику обнародовала Всемирная организация здравоохранения. Согласно её данным, количество заражённых достигло 12 102 328 человек.
За последние 24 часа во всём мире идентифицировано 228 102 новых случая COVID-19, скончались 5565 пациентов. При этом в ВОЗ выступили против возвращения к жесткому карантину, хотя, допустили, что это может потребовать эпидемиологическая ситуация в отдельных странах. Такую точку зрения озвучил глава программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан, передает ТАСС.
Он отметил, что учёные настоятельно рекомендовали снимать карантин в несколько этапов, чтобы успевать следить за изменением ситуации. Райн также констатировал, что полностью ликвидировать новый коронавирус пока не представляется возможным.
В связи с этим, по словам представителя ВОЗ, необходимо внимательно отслеживать новые вспышки и оперативно их купировать.
Между тем, источники NEWS.ru не исключают, что осенью в России могут быть введены ограничения из-за второй волны коронавируса.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru