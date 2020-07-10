Число заражённых коронавирусом в мире превысило 12 миллионов

Число случаев инфицирования коронавирусом превысило по всей Земле 12 миллионов, более 551 тысячи больных умерли с начала пандемии. Такую обновлённую статистику обнародовала Всемирная организация здравоохранения. Согласно её данным, количество заражённых достигло 12 102 328 человек.

За последние 24 часа во всём мире идентифицировано 228 102 новых случая COVID-19, скончались 5565 пациентов. При этом в ВОЗ выступили против возвращения к жесткому карантину, хотя, допустили, что это может потребовать эпидемиологическая ситуация в отдельных странах. Такую точку зрения озвучил глава программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан, передает ТАСС.